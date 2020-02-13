В интернете раскрыли прошлое Гончарука: премьер Украины зарабатывал на жизнь необычным образом

В соцсетях раскрыли то, чем занимался Алексей Гончарук до того, как начал большую политическую карьеру. Как оказалось, он участвовал в различного рода массовках на телевидении и улицах. На этом фоне его уже успели прозвать так называемой «медийной титушкой».

Об этой информации сообщил оппозиционный блогер Дмитрий Чекалкин в своем «Фейсбуке», передает издание «НБН».

«Понабирали людей по объявлениям! Среди кадров ЗЕко-манды появился премьер-массовик-затейник. Медийная титушка. Хотя персона Гончарука весьма интересна и не менее занимательна. Недавно он заявлял, что отсутствие экономического роста связано с теплой зимой. Теперь же можно заметить, какие заявления он делал в прошлом, да и вообще, чем он занимался», — написал Чекалкин.

После этого Чекалкин сообщил, что премьер раньше зарабатывал на жизнь тем, что принимал участие и организовывал митинги. Кроме того, он еще и снимался в массовках на ТВ-шоу.

Пользователи соцсетей, в свою очередь, высказались о том, что Гончарук может быть и сейчас играет роль массовки в парламенте.

Напомним, Рада приняла ключевое решение по водоснабжению Крыма: Гончарук сообщил, когда Украина будет поставлять пресную воду.