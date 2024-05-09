О том, какая численность заключенных сможет освободиться от отбывания наказания ради ухода на службу в Силы Обороны, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, прозвучавшую от председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, и опубликованную изданием «Интерфакс-Украина».

По словам Арахамии, Украина располагает суммарным «мобилизационным» ресурсом из заключенных в количестве от 15 000 до 20 000 человек. Однако, сколько из этих осужденных граждан добровольно решат подписать контракт, по согласию всех заинтересованных сторон, — «мы не знаем».

Глава «Слуги народа» указал на прогнозируемое число потенциальных защитников:

Ориентируемся, что это будет не меньше, чем несколько тысяч человек.

Ранее мы писали о том, что сегодня, 9 мая, Верховная Рада Украины приняла законопроект, колоссально повышающий размер штрафов для уклоняющихся от мобилизации.