Коронавирус на Донбассе: украинский блогер рассказал о госпитализированных больных в Луганске

Общество
Родион Власов0
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Стало известно, что в Луганске появились больные с подозрением на смертельную инфекцию, которая унесла множество жизней в Китае. Уже несколько человек в оккупированном Луганске были госпитализированы из-за подозрений на коронавирус, которые могут подтвердиться или опровергнуться в ближайшее время.

Эвакуация
Эвакуация. Фото — 112.ua

Об этой информации сообщил украинский блогер Necro Mancer на своей страничке в «Твиттере», передает издание «НБН».

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«В Луганске уже есть больные с подозрением на коронавирус. Однако это пока слухи», — написал на своей страничке блогер.

Пользователи соцсетей, в свою очередь, высказали свои мнения насчет подобных слухов. Один комментатор с интригой рассказал о том, как его знакомые ездили в Луганск, после чего были госпитализированы. Другие же комментаторы восприняли подобную информацию критично, хотя отдельные лица и соглашались с тем, что нужно в данный момент быть более аккуратным из-за вирусов.

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Напомним, жители Донецка высказались о выборах в ОРДЛО по законам Украины: уникальные откровения (видео).


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