Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), на территории временно оккупированного Луганска началась масштабная кампания, цель которой — провести «вакцинацию» детей до 6 лет, для чего используются препараты неизвестного происхождения.

В частности, вышеописанные медпрепараты, выдаваемые оккупантами за «вакцину», не получили международной сертификации и не гарантируют безопасность применения. Впрочем, захватчики слепо верят в «величие» российской медицины, и насильственно навязывают свое мнение родителям маленьких украинцев.

В ЦНС предостерегают родителей от необдуманности действий: необходимо не отдавать детей на указанные опасные эксперименты, поскольку последствия могут быть фатальными, или даже — летальными.

Следует отметить, что подобное «вакцинирование» является не первым случаем — оккупанты периодически используют захваченные территории для осуществления медицинских экспериментов.

Ранее мы писали о том, что РФ продолжает вывозить морем зерно и металл, награбленные в Украине.