Министр здравоохранения отреагировала на вспышку коронавируса в Италии

Зоряна Скалецкая отметила, что в Министерстве охраны здоровья активно отслеживают ситуацию с коронавирусом в Италии, так как там находится очень много украинцев.

Италия становится эпицентром коронавируса в Европе: по последним данным, число летальных случаев выросло уже к 4, хотя ещё утром сообщалось о трех смертях.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «24 канал«.

Как известно, Италия довольно популярная страна среди украинцев: туда часто ездят отдыхать, но ещё больше в Италии украинских заробитчан. Поэтому, глава МОЗ Зоряна Скалецкая сообщила, что в министерстве уже активно мониторят ситуацию с коронавирусом в Италии.

Министр подчеркнула, что если в Европе начнутся какие-то меры по предотвращения болезни — их начнет принимать и Украина:

«Если будут введены какие-то правила обследования людей, которые приедут из Италии или что-то подобное — мы также будем действовать. Всё в мерах международных правил, чтобы не превышать полномочия».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в мире.