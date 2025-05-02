Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Calciomercato, ключевой наставки итальянского ФК «Рома» Клаудио Раньери раскрыл карьерные перспективы форварда команды Артема Довбика.

Исходя из слов Раньери, потенциал Довбика как нападающего, все еще нуждается в некотором совершенствовании, вопреки тому, что украинец достиг определенного прогресса в улучшении своих футбольных навыков.

Тренер «Ромы» добавил, что считает Довбика довольно «неплохой покупкой», хотя одноклубники украинца, все же, адаптируются быстрее. Впрочем, Артем успел принести «Роме» важные очки (забил 16 мячец и подал 3 «ассиста») в течение первого года, что оценивается положительно.

Также, Раньери ответил, будет ли Довбик доступен для продажи/трансфера в 2026 году, намекнув, что не слишком любит обсуждать подобные вещи, и следует «говорить о том, чего мы можем достичь».

В частности, по мнению гуру «римлян»:

…Это слова [слухи о потенциальной продаже Довбика], которые могут нас отвлекать. То, что будет дальше — это другие соображения, это касается всех.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Хацкевич отреагировал на критику бывшего подопечного Супряги.