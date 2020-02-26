Кабмин планирует утвердить количество весенних призывников

Общество
Таисия Слепцова0
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Кабмин планирует утвердить количество весенних призывников

Кабмин 26 февраля рассмотрит проект распоряжения об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объеме расходов для проведения призыва в апреле-июне 2020 года.

Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, который опубликован на Правительственном портале.

Также чиновники планируют установить квоты иммиграции на 2020 год, принять распоряжение о выделении средств для предоставления единовременной денежной помощи членам семей лиц, погибших (умерших) во время участия в антитеррористической операции, и лицам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время участия в указанной операции.

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Кроме того, представители правительства планируют рассмотреть проекты постановлений об утверждении Порядка выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка, и о внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по управлению государственной границей.

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В среду представители правительства планируют также принять ряд проектов законов, в частности о внесении изменений в Закон Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине" относительно усиления социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью; о внесении изменений в статью 17 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно отсрочки от призыва на срочную военную службу некоторых категорий граждан.

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На Правительственном портале также опубликованы проекты запланированных решений повестки дня.

По материалам: ukrinform.ru


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