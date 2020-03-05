Зеленский прогнулся под олигархов – эксперт прокомментировал громкую отставку Кабмина

Важное Общество
Ник Петров0
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Отставка премьер-министра Алексея Гончарука состоялась. 4 марта парламент поддержал такое решение голосами 353 депутатов, что интересно, никто не проголосовал против, хотя заявляли многие.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Владимир Зеленский.
Заменив Гончарука на Шмыгаля, президент прогнулся перед олигархами. Фото: news.online.ua.

По мнению финансового эксперта Тараса Козака смена премьера и Кабмина вряд ли приведет к усилению правительства, а популистские выпады Зеленского не должны были быть поводом для отставки.

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По утверждению Козака, претензии к правительству были в основном по тем проблемам, которые от него не зависели. Единственный недостаток – плохая коммуникация Кабмина с парламентом, зато коррупция топ-чиновников реально снизилась. Становится ясным, что отставка была надуманной.

«Наиболее одиозные фамилии, такие как Аваков, остаются в Кабмине. Если в этом правительстве будут присутствовать прямые представители от олигархов, то это не будет обновлением правительства. Это — прогиб президента под определенных лиц», — подчеркнул Козак.

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Ранее сообщалось о возможном консенсусе Зеленского с Аваковым.


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