Зеленский уволил двух членов Нацсовета по вопросам ТВ

Президент Владимир Зеленский освободил Сергея Костинского и Ульяну Фещук от должностей членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и переназначил его членами Юрия Зиневича и Валентина Коваля.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Президент, в частности, досрочно прекратил полномочия членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского (указ №65/2020) и Ульяны Фещук (указ №66/2020).

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В то же время глава государства уволил и вновь назначил членами Нацсовета Юрия Зиневича (указы №63/2020 и №67/2020 соответственно) и Валентина Коваля (указы №64/2020 и №68/2020 соответственно).

фото: president.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru