Софии Федине избирают меру пресечения

Прямо в эти минуты в зале Печерского районного суда проходит заседание, где выбирают меру пресечения для народной избранницы от «Европейской солидарности».

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Прямой«.

Нардеп София Федина обвиняется в угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому.

10 марта в 11:30 в Печерском райсуде началось заседание по делу об угрозах Владимиру Зеленскому. Суд будет избирать одной из подозреваемых Софии Федине меру пресечения.

Сама нардеп перед заседанием поведала, что прокуратура будет просить для неё меру пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, ранее мы писали, что Федине вручили ходатайство об избрании меры прсечения.