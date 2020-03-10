Софии Федине избирают меру пресечения

Общество
Христина Качоровська0
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Прямо в эти минуты в зале Печерского районного суда проходит заседание, где выбирают меру пресечения для народной избранницы от «Европейской солидарности».

София Федина
София Федина. Фото — 5.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Прямой«.

Нардеп София Федина обвиняется в угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому.

10 марта в 11:30 в Печерском райсуде началось заседание по делу об угрозах Владимиру Зеленскому. Суд будет избирать одной из подозреваемых Софии Федине меру пресечения.

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Сама нардеп перед заседанием поведала, что прокуратура будет просить для неё меру пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, ранее мы писали, что Федине вручили ходатайство об избрании меры прсечения.


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