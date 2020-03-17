Кабмин обратится к МВФ за помощью в борьбе с коронавирусом — Шмыгаль
На заседании Кабмина, которое состоялось вечером 16 марта, ряд министерств получил важные поручения.
Об этом в Telegram сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
В частности, отметил глава правительства, профильным министерствам поручено проработать вместе с сетями ритейлеров перечень товаров, экспорт которых стоит ограничить.
Кроме того, предстоит оценить количество средств, необходимых для доплаты в размере 1000 грн гражданам, которые имеют пенсию менее 5000 грн;
Также Кабмин постановил подготовить письмо и обращение к МВФ относительно предоставления финансовой поддержки для преодоления последствий эпидемии коронавируса.
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Как сообщалось, Кабинет Министров принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Вместе с этим запрещено проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек.
По материалам: ukrinform.ru