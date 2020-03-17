Лукашенко предложил бороться с коронавирусом с помощью водки и сауны: Жириновский возмутился

Президент Беларуси Александр Лукашенко с присущим ему юмором порекомендовал несколько способов профилактики от коронавируса.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на korrespondent.net.

Лукашенко напомнил о рекомендациях ВОЗ о том, что нужно чаще мыть руки и добавил, чтобы не забывали о завтраке, обеде и ужине.

«Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 граммов в пересчете на чистый спирт – «травить» этот вирус. Но не на работе», — посоветовал президент.

Еще он советует ходить в баню.

«Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60°С не выдерживает», — пояснил Лукашенко.

Советы Президента Беларуси с возмущением прокомментировал Жириновский, заявив, что самогоном и баней люди лечились в прошлом, потому что не было лекарств.

Хотя от коронавируса, как известно, лекарств пока тоже нет.

Ранее сообщалось о том, что Лукашенко предложил действенный рецепт борьбы с коронавирусом.