Лукашенко предложил бороться с коронавирусом с помощью водки и сауны: Жириновский возмутился

Важное Общество
Ник Петров0
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Президент Беларуси Александр Лукашенко с присущим ему юмором порекомендовал несколько способов профилактики от коронавируса.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на korrespondent.net.

Александр Лукашенко.
Лукашенко дал полезные рекомендации по профилактике коронавируса. Фото: president.gov.by.

Лукашенко напомнил о рекомендациях ВОЗ о том, что нужно чаще мыть руки и добавил, чтобы не забывали о завтраке, обеде и ужине.

«Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 граммов в пересчете на чистый спирт – «травить» этот вирус. Но не на работе», — посоветовал президент.

Еще он советует ходить в баню.

«Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60°С не выдерживает», — пояснил Лукашенко.

Советы Президента Беларуси с возмущением прокомментировал Жириновский, заявив, что самогоном и баней люди лечились в прошлом, потому что не было лекарств.

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Хотя от коронавируса, как известно, лекарств пока тоже нет.

Ранее сообщалось о том, что Лукашенко предложил действенный рецепт борьбы с коронавирусом.


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