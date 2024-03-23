О том, что, что именно беларусские силовики помогали российским «коллегам» в осуществлении задержания «участников теракта» в Подмосковье, при этом, ключевой задачей первых было «не дать уйти через нашу общую границу», пишет «НБН», ссылаясь на заявление посла РБ в РФ Дмитрия Крутого, опубликованное в «Радіо Свобода».

По словам Крутого, со вчерашнего вечера проводилось «активное взаимодействие» по линии специальных служб как Российской Федерации (РФ), так и ее страны-сателлита — Республики Беларусь (РБ). В частности, глава Комитета госбезопасности постоянно находился на прямой связи со своим российским коллегой.

Посол РБ в РФ резюмировал, чем косвенно опроверг версию российской пропаганды:

И фактически основной задачей прошлой ночью было не дать уйти террористам через нашу общую границу. Такая задача выполнена.

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