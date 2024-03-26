Во время пребывания на участке, где проводится проверка боевой готовности ВС РБ, белорусский диктатор пригрозил ликвидацией нарушителям границы его страны, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «Белта».

По словам соратника Путина, любые провокации должны пресекаться вооруженным путем и, если кто-либо нарушил государственную границу, его должны уничтожить.

Самопровозглашенный президент РБ отметил, что «никто не должен ни с кем церемониться», ведь нарушители границы «понимают только силу». При этом Лукашенко не стал уточнять, кто именно пытается прорваться на белорусскую территорию.

Напомним, что в прошлом месяце белорусскому диктатору привиделось «нашествие ДРГ» на его страну. Соратник главы Кремля пожаловался, что якобы диверсанты переползали болота, чтобы пересечь границу РБ, и перебрасывали взрывчатку на ее территорию.