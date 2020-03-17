«МВД ДНР» получило указание касаемо украинских паспортов: блогер узнал, что должны выполнить силовики «республики» до 20 марта

Общество
Ольга Гергелюк0
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В так называемой «ДНР», представителей силовых структур якобы обязали сдать украинские паспорта. Представители силовиков «республики» должны сдать украинский паспорт в «министерство внутренних дел ДНР».

боевик "ДНР"
боевик «ДНР». Фото — apostrophe.ua

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на блогера, который пишет под ником «hochy_domoy», передает НБН.

По информации блогера, так называемые «ОВД» и «МВД»«республики» получили срочное указание – изъять у всех сотрудников украинские паспорта. Кроме того, по информации блогера, представители силовых структур будут вынуждены отказаться и от загранпаспортов.

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Блогер сообщает, что изъять паспорта у сотрудников «министерства внутренних дел ДНР», нужно до 20 марта.

Более подробной информации блогер не сообщил.

Стоить отметить, что жители ОРДЛО массово оформляют паспорта РФ. По информации СНБО, РФ выдала уже 156 тыс. своих паспортов жителям временно оккупированных территорий.

Не скрывают масштабной паспортизации жителей ОРДЛО и незаконные власти «республик». По их данным паспорта РФ, получили уже 200 тыс. жителей временно оккупированных территорий.

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Ранее мы сообщали, что пользователи социальных сетей рассказали о ситуации в ОРДЛО после закрытия пунктов пропуска с Украиной. 

 


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