Полицейские мобильные группы будут проверять количество пассажиров в транспорте

В Днипре, Харькове, Одессе, Львове, Киеве и Киевской области созданы специальные мобильные группы, которые будут проверять, как предоставляются услуги пассажирских перевозок.

Об этом глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил 18 марта, информирует Управление коммуникации Нацполиции Украины.

"Игорь Клименко сообщил, что в Днипре, Харькове, Одессе, Львове, Киеве и Киевской области созданы специальные мобильные группы, которые будут проверять, как предоставляются услуги пассажирских перевозок. Во всех остальных регионах эту работу будут проводить сотрудники патрульной полиции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что будут дежурить наряды полиции и возле авто- и железнодорожных вокзалов.

Клименко напомнил, что с 18 марта по всей Украине запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении.

Кроме того, в трамваях, троллейбусах и автотранспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить только до 10 пассажиров. Распространяется запрет до отдельного решения и на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом

"Временные ограничения продлятся до 3 апреля и проводятся исключительно для того, чтобы предотвратить распространение опасной болезни. Полицейские будут контролировать выполнение этих норм", — отметил глава Нацполиции.

Клименко подчеркнул, что "наша основная задача — разъяснить людям необходимость четкого соблюдения введенных алгоритмов".

"Мы будем работать не для того, чтобы наказать, а для того — чтобы предупредить. Однако в случае выявления нарушений будем действовать, как того требует закон", — сообщил он.

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По его словам, все полицейские, которые несут службу на улицах городов и сел, будут проводить информационную работу, и призвал руководителей профильных предприятий и предпринимателей, предоставляющих услуги пассажирских перевозок, с пониманием отнестись к временным запретам.

"Сейчас все должны быть сверхответственны, ведь недооценивать угрозу — значит сознательно создавать условия для сверхбыстрого распространения опасной инфекции. Я обращаюсь ко всем гражданам и к каждому в отдельности с просьбой не пренебрегать этими запретами, цена их нарушений может быть слишком высокой, ведь на кону — здоровье и жизнь людей", — подытожил председатель Национальной полиции Украины.

Фото: Управление коммуникации Нацполиции

По материалам: ukrinform.ru