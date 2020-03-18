Предприятие Укроборонпрома экстренно шьет марлевые повязки

Государственное предприятие "Новатор", которое расположено в городе Хмельницкий и входит в состав ГК "Укроборонпром", экстренно переориентировало производство и запустило пошив марлевых медицинских повязок для нужд самого предприятия и других предприятий-участников Госконцерна.

Также на предприятии готовятся к запуску производства первых отечественных клапанных респираторов FFP3, сообщается на сайте Укроборонпром.

"Всего на "Новаторе" планируют изготовить и бесплатно распространить на предприятиях Укроборонпрома 100 000 многоразовых марлевых повязок. Из них, по состоянию на сегодня, 13 500 марлевых повязок уже передано сотрудникам хмельницкого предприятия (из расчета 10 повязок для нужд одного сотрудника и его семьи), 3 000 повязок – отдано на нужды ГП "Красиловский агрегатный завод", рассматриваются запросы на поставку повязок на другие предприятия Укроборонпрома. Также, по решению профсоюзного комитета, на предприятии планируют создать резерв из 30 000 марлевых повязок", — говорится в сообщении.

"В ситуации дефицита товаров личной защиты предприятия оборонпрома находят альтернативные решения и переориентируют производство: "Новатор" – шьет маски и планирует первым в Украине изготавливать респираторы, николаевская "Заря-Машпроект" планирует производить дезинфицирующий раствор, еще с десяток предприятий самостоятельно шьют для своих работников медицинские повязки. Я считаю, что задача любого ответственного бизнеса сегодня – помочь государству и своим сотрудникам пережить кризис с минимальными потерями", – отметил генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичус.

По словам директора ГК "Новатор" Алексея Свистунова, предприятие оперативно отреагировало на угрозу распространения коронавирусной инфекции в Украине и переориентировало свое производство под новые вызовы: "Мы поставили для себя цель обеспечить потребность в марлевых повязках для всех предприятий "Укроборонпрома", чтобы снизить риски заболеваний на этих стратегических для страны предприятиях. В то же время мы откликнулись и на запрос наших местных партнеров и передали 500 повязок управлению труда города Хмельницкий, 100 – отделению банка, которое обслуживает "Новатор", – отметил Свистунов.

Кроме того, на предприятии планируют установить линию по стерилизации марлевых повязок, чего сегодня не делает ни один производитель в Украине, несмотря на существующий спрос от учреждений здравоохранения.

Также уже в конце мая на "Новаторе" планируют выпустить первую в Украине партию высококачественных клапанных респираторах FFP3 – сейчас на предприятии устанавливают новую производственную линию, которая позволит выпускать до 3 млн этих спецсредств ежемесячно.

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Напомним, что еще 12 марта на всех предприятиях-участниках Госконцерна был введен особый режим работы, усилены санитарно-гигиенические меры и созданы условия для дистанционной работы и работы по гибкому графику. Также в Концерне и на всех предприятиях созданы штабы быстрого реагирования под руководством генеральных директоров. Штабы координируют подготовку предприятий, оперативно реагируют на потребности работников и кризисные ситуации, инструктируют и обеспечивают профилактическую работу, консолидируют информацию для быстрых управленческих решений. Также для работников Концерна и всех предприятий запущена горячая линия.

По материалам: ukrinform.ru