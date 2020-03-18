Прогноз погоды в Украине и Киеве на 18 марта 2020 года

По прогнозу синоптика Натальи Диденко сегодня 18 марта погода в Украине будет безоблачной, без осадков.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

На всей территории страны ожидается солнечная погода, осадки н прогнозируются. Ночью морозно, местами до -5°С. Днем температура воздуха прогреется до +10°С.

Теплее всего на Западе Украины – от +12 до +15 градусов. Прохладнее в Одесской области и в Крыму, там ожидается +8°С — +12°С.

Ветер будет юго-западный 3–4 метров в секунду.

По ночам в Украине будет морозно. Температура местами опустится до -5°С.

В Киеве в среду днем будет солнечно и относительно тепло, температура воздуха поднимется до 8 — 10 градусов выше нуля, ночью – морозно – от 0 до -1°С.

Ранее сообщалось о погоде на 17 марта 2020 года.