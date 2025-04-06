Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», по мнению дипломата Александра Левченко, если к американским акциям протеста присоединятся сторонники Республиканской партии, такие действия резко изменит внутриполитическое равновесие в США, и, соответственно, дополнительно дестабилизируют «порядок» на планете.

Исходя из слов Левченко, существует определенные опасения внутри американского социума — акции протеста могут спровоцировать внутренние столкновения, и, вероятно, привести к гражданской войне.

Дипломат добавил — внутриполитическая обстановка в США непосредственно оказывает влияние на весь глобальный мировой порядок, то есть любой вариант потрясений в Соединенных Штатах, радикально отразится на ситуации в мире.

Левченко резюмировал:

…Если на те же улицы выйдут сторонники Дональда Трампа, тогда ситуация может кардинально измениться. Если ситуация кардинально изменится в США, то, соответственно, изменения произойдут во всем мире.

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