Коронавирус в ОРДЛО: главарь «ДНР» Пушилин обратился с требованием к предпринимателям «республики»

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин провел закрытое совещание с предпринимателями и представителями торговых сетей. Пушилин потребовал от предпринимателей создать торговый запас «республики».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Главарь «ДНР» Денис Пушилин провел совещание с местными предпринимателями. Он призвал представителей бизнеса не поднимать цены «в условиях паники из-за коронавируса и колебания рубля». «Руководитель» «республики» также потребовал, чтобы предприниматели создали торговый запас. По словам Пушилина, «власти» делают все возможное, чтобы не допустить дефицита на необходимые товары.

Кроме того, Пушилин заявил, что «власти» ищут способ, как поддержать местный бизнес в сложившихся непростых условиях.

Стоить отметить, что «власти» незаконных республик не афишируют информацию о ситуации с коронавирусом на территории ОРДЛО. По их данным, на территории ОРДЛО нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. А вот пользователи социальных сетей пишут, что «власти» умалчивают реальную ситуацию.

Ранее мы сообщали, что блогер сообщил, что к Пушилину едет важная делегация из РФ.