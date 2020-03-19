Коронавирус в ОРДЛО: главарь «ДНР» Пушилин обратился с требованием к предпринимателям «республики»

Общество
Ольга Гергелюк0
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Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин  провел закрытое совещание с предпринимателями и представителями торговых сетей. Пушилин потребовал от предпринимателей создать торговый запас «республики».

Денис Пушилин
Денис Пушилин. Фото — raifan.ru

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Главарь «ДНР» Денис Пушилин провел совещание с местными предпринимателями. Он призвал представителей бизнеса не поднимать цены «в условиях паники из-за коронавируса и колебания рубля». «Руководитель» «республики» также потребовал, чтобы предприниматели создали торговый запас. По словам Пушилина, «власти» делают все возможное, чтобы не допустить дефицита на необходимые товары.

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Кроме того, Пушилин заявил, что «власти» ищут способ, как поддержать местный бизнес в сложившихся непростых условиях.

Стоить отметить, что «власти» незаконных республик не афишируют информацию о ситуации с коронавирусом на территории ОРДЛО. По их данным, на территории ОРДЛО нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. А вот пользователи социальных сетей пишут, что «власти» умалчивают реальную ситуацию.

Ранее мы сообщали, что блогер сообщил, что к Пушилину едет важная делегация из РФ. 

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