Коронавирус в Украине: куда обращаться, если появились симптомы COVID-2019
Во время пандемии коронавируса в мире стоит быть на чеку и не игнорировать симптомы болезни. Если у вас или ваших близких появились признаки заболевания — стоит немедленно обратиться за помощью.
Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Лига.Новости«.
Во время карантина на самом видном месте должны находится номера телефонов вашего семейного врача, номер вашей больницы и областной «горячей линии» по коронавирусу.
В Национальной службе здоровье предоставили полный список номеров телефонов «горячих линий» в областях, куда стоит обращаться за консультацией и помощью.
«Не забудьте позаботиться о ваших пожилых родственниках. Пусть у них будут номера телефонов для помощи и консультаций».
Номера «горячих линий» по вопросам коронавируса:
- Киев и Киевская область: 103, 0-800-50-52-01, (04563) 10-0-46, (0456) 31-00-46
- Винницкая обл: 103, (0432) 66-12-05
- Волынская обл: (0332) 77-65-84 или (0332) 77-65-82
- Днепропетровская обл: (067) 611-08-86 или (068) 979-96-24
- Донецкая обл: (06272) 26-8-27 или (063) 809-45-17
- Житомирская обл: (068) 982-47-81
- Закарпатская обл: (03126) 96-1-15
- Запорожская обл: (098) 29-4-72 или (061) 228-04-94
- Ивано-Франковская обл: (099) 544-83-32 или (0342) 56-69-28
- Кировоградская обл: (0522) 24-13-14 (с 9:00 до 18:00) или 0-800-50-02-38
- Луганская обл: 15-45, или 0-800-50-51-07
- Львовская обл: 15-80 или (032) 260-19-18
- Николаевская обл: 103 или 0-800-80-13-33 (с 9:00 до 18:00)
- Одесская обл: 15-50 или 0-800-50-15-50
- Полтавская обл: 0-800-50-50-32
- Ровенская обл: 0-800-50-00-78
- Сумская обл: 103 или(0542) 68-20-90
- Тернопольская обл: — 103
- Харьковская обл: (057) 712-45-00
- Херсонская обл: 103 или (0552) 22-57-90 (с 8:00 до 17:00)
- Хмельницкая обл: (0382) 70-43-63 (круглосуточно) или (0382) 70-38-05 (с 8.30 до 17.30)
- Черкасская обл: (0472) 64-91-82 или (0472) 64-92-39 (с 8:00 до 18:00)
- Черновицкая обл: (066) 084-93-13
- Черниговская обл: 0-800-50-70-70 или (095) 001-03-40
- Горячая линия МОЗ Украины: 0-800-50-52-01
- Центр Общественного здоровья МОЗ Украины: (044) 425-43-54
- Контакт-центр правительства (автоответчик): 15-45
Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине зафиксировано 16 случаев коронавируса.