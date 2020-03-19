Коронавирус в Украине: куда обращаться, если появились симптомы COVID-2019

Во время пандемии коронавируса в мире стоит быть на чеку и не игнорировать симптомы болезни. Если у вас или ваших близких появились признаки заболевания — стоит немедленно обратиться за помощью.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Лига.Новости«.

Во время карантина на самом видном месте должны находится номера телефонов вашего семейного врача, номер вашей больницы и областной «горячей линии» по коронавирусу.

В Национальной службе здоровье предоставили полный список номеров телефонов «горячих линий» в областях, куда стоит обращаться за консультацией и помощью.

«Не забудьте позаботиться о ваших пожилых родственниках. Пусть у них будут номера телефонов для помощи и консультаций».

Номера «горячих линий» по вопросам коронавируса:

Киев и Киевская область: 103, 0-800-50-52-01, (04563) 10-0-46, (0456) 31-00-46 Винницкая обл: 103, (0432) 66-12-05 Волынская обл: (0332) 77-65-84 или (0332) 77-65-82 Днепропетровская обл: (067) 611-08-86 или (068) 979-96-24 Донецкая обл: (06272) 26-8-27 или (063) 809-45-17 Житомирская обл: (068) 982-47-81 Закарпатская обл: (03126) 96-1-15 Запорожская обл: (098) 29-4-72 или (061) 228-04-94 Ивано-Франковская обл: (099) 544-83-32 или (0342) 56-69-28 Кировоградская обл: (0522) 24-13-14 (с 9:00 до 18:00) или 0-800-50-02-38 Луганская обл: 15-45, или 0-800-50-51-07 Львовская обл: 15-80 или (032) 260-19-18 Николаевская обл: 103 или 0-800-80-13-33 (с 9:00 до 18:00) Одесская обл: 15-50 или 0-800-50-15-50 Полтавская обл: 0-800-50-50-32 Ровенская обл: 0-800-50-00-78 Сумская обл: 103 или(0542) 68-20-90 Тернопольская обл: — 103 Харьковская обл: (057) 712-45-00 Херсонская обл: 103 или (0552) 22-57-90 (с 8:00 до 17:00) Хмельницкая обл: (0382) 70-43-63 (круглосуточно) или (0382) 70-38-05 (с 8.30 до 17.30) Черкасская обл: (0472) 64-91-82 или (0472) 64-92-39 (с 8:00 до 18:00) Черновицкая обл: (066) 084-93-13 Черниговская обл: 0-800-50-70-70 или (095) 001-03-40 Горячая линия МОЗ Украины: 0-800-50-52-01 Центр Общественного здоровья МОЗ Украины: (044) 425-43-54 Контакт-центр правительства (автоответчик): 15-45

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине зафиксировано 16 случаев коронавируса.