Специалисты Минздрава рассказали, что употребление «крепких напитков» в морозные дни дает только обманчивое ощущение того, что вам стало теплее. На самом деле под влиянием алкоголя нервные реакции, которые дают сигналы организму о переохлаждении, замедляются. В результате человек теряет контроль над ощущением холода, информирует «НБН».

По словам экспертов, употребление спиртного на время расширяет сосуды на поверхности тела, человеку становится жарко, и он начинает расстегивать или снимать верхнюю одежду, что ведет к стремительному охлаждению.

Кроме того, трезвый человек, почувствовав холод, двигается, чтобы согреться. В состоянии алкогольного опьянения человек может просто заснуть на улице, что в лучшем случае обернется обморожением конечностей, в худшем – смертью.

В Минздраве отметили, что «крепкие напитки» действительно могут снять спазмы сосудов и усилить кровообращение после длительного пребывания на холоде, но лишь тогда, когда человек находится в теплом помещении, а не на улице.

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