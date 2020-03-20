Без паники: что делать, если вы подозреваете у себя коронавирус
В мире уже практически не осталось стран, которые бы не поразил коронавирус. В Украине на данный момент официально подтверждены 26 случаев коронавируса, три из которых — летальные.
Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Громадське«.
Но что делать, если вы подозреваете у себя коронавирус? Главное — не поддаваться панике, ведь именно паника может навредить нам больше, чем само заболевание. Основываясь на рекомендация ВОЗ и МОЗ Украины, к вашему вниманию инструкция, что делать, если вы подозреваете у себя (или близких) COVID-19:
- Подумайте, где вы могли подцепить вирус: если в течение нескольких последних недель вы не пребывали в странах с эпидемией вируса и не общались с людьми, которые оттуда вернулись — шансы минимальные
- Если вы контактировали с потенциальными носителями вируса и у вас появилась высокая температура, кашель и трудно дышать — никуда не выходите, а срочно звоните семейному врачу: если у вас действительно коронавирус, вы заразите меньше людей
- Если у вас нет семейного врача обращайтесь на «горячую линию» НСЗ по номеру 16-77 или 0-800-505-201 (линия работает в тестовом режиме)
- Если вы чувствуете себя совсем плохо — вызывайте «скорую», но обязательно предупредите врачей о своих подозрениях и просите провести тест на коронавирус. Если «скорая» не хочет приезжать — звоните 15-45 или 0-800-505-201
- Семейный врач или медики со скорой после осмотра решат, можно ли вам пребывать в самоизоляции или лучше вас госпитализировать. Только врачи могут назначить вам тест на коронавирус, но сперва они могут провести тесты на другие вирусы.
- Тест на коронавирус проводят лишь в том случае, если вы вернулись из-за рубежа и имеете симптомы коронавируса или контактировали с заболевшим коронавирусом. В противном случае тест на коронавирус делать не будут.
- Есть два вида тестов на коронавирус: экспресс-тест и ПЦР-исследование. Для экспресс-теста надо сдать кровь и подождать 10 минут. Он определит, есть ли в организме антитела к вирусу (они появляются на 5-7 день инфицирования)
- Экспресс-тесты находятся в 7 больницах Киева, а также в отдельных больницах Черновцов, Запорожья, Львова, Ровного, Винницы, Днепра, Тернополя, Житомира.
- Если экспресс-тест подтвердит наличие вируса в организме, вам проведут ПЦР-исследование (берут мазок и его отправляют в лабораторию). Результат становится известным на следующий день.
- Если диагноз окончательно подтверждается — вас госпитализируют в инфекционную больницу
- Важно запомнить, что лекарств и вакцины от COVID-19 не существует. Но большинство людей успешно выздоравливают, благодаря симптоматическому лечению и своевременному обращению к медикам.
- Также, не стоит забывать, что большинство случаев коронавируса протекают в легкой форме.
Мойте и дезинфицируйте руки, не трогайте грязными руками лицо (особенно глаза/нос/рот), держите дистанцию с людьми, пользуйтесь защитной маской, придерживайтесь карантина и без особой надобности не выходите из дома. Не паникуйте и будьте здоровы.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине первый пациент вылечился от коронавируса.