Без паники: что делать, если вы подозреваете у себя коронавирус

В мире уже практически не осталось стран, которые бы не поразил коронавирус. В Украине на данный момент официально подтверждены 26 случаев коронавируса, три из которых — летальные.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

Но что делать, если вы подозреваете у себя коронавирус? Главное — не поддаваться панике, ведь именно паника может навредить нам больше, чем само заболевание. Основываясь на рекомендация ВОЗ и МОЗ Украины, к вашему вниманию инструкция, что делать, если вы подозреваете у себя (или близких) COVID-19:

Подумайте, где вы могли подцепить вирус : если в течение нескольких последних недель вы не пребывали в странах с эпидемией вируса и не общались с людьми, которые оттуда вернулись — шансы минимальные

: если в течение нескольких последних недель вы не пребывали в странах с эпидемией вируса и не общались с людьми, которые оттуда вернулись — шансы минимальные Если вы контактировали с потенциальными носителями вируса и у вас появилась высокая температура, кашель и трудно дышать — никуда не выходите, а срочно звоните семейному врачу: если у вас действительно коронавирус, вы заразите меньше людей

и у вас появилась высокая температура, кашель и трудно дышать — никуда не выходите, а срочно звоните семейному врачу: если у вас действительно коронавирус, вы заразите меньше людей Если у вас нет семейного врача обращайтесь на «горячую линию» НСЗ по номеру 16-77 или 0-800-505-201 (линия работает в тестовом режиме)

по номеру 16-77 или 0-800-505-201 (линия работает в тестовом режиме) Если вы чувствуете себя совсем плохо — вызывайте «скорую» , но обязательно предупредите врачей о своих подозрениях и просите провести тест на коронавирус. Если «скорая» не хочет приезжать — звоните 15-45 или 0-800-505-201

, но обязательно предупредите врачей о своих подозрениях и просите провести тест на коронавирус. Если «скорая» не хочет приезжать — звоните 15-45 или 0-800-505-201 Семейный врач или медики со скорой после осмотра решат , можно ли вам пребывать в самоизоляции или лучше вас госпитализировать. Только врачи могут назначить вам тест на коронавирус, но сперва они могут провести тесты на другие вирусы.

, можно ли вам пребывать в самоизоляции или лучше вас госпитализировать. Только врачи могут назначить вам тест на коронавирус, но сперва они могут провести тесты на другие вирусы. Тест на коронавирус проводят лишь в том случае , если вы вернулись из-за рубежа и имеете симптомы коронавируса или контактировали с заболевшим коронавирусом. В противном случае тест на коронавирус делать не будут.

, если вы вернулись из-за рубежа и имеете симптомы коронавируса или контактировали с заболевшим коронавирусом. В противном случае тест на коронавирус делать не будут. Есть два вида тестов на коронавирус : экспресс-тест и ПЦР-исследование. Для экспресс-теста надо сдать кровь и подождать 10 минут. Он определит, есть ли в организме антитела к вирусу (они появляются на 5-7 день инфицирования)

: экспресс-тест и ПЦР-исследование. Для экспресс-теста надо сдать кровь и подождать 10 минут. Он определит, есть ли в организме антитела к вирусу (они появляются на 5-7 день инфицирования) Экспресс-тесты находятся в 7 больницах Киева, а также в отдельных больницах Черновцов, Запорожья, Львова, Ровного, Винницы, Днепра, Тернополя, Житомира.

в 7 больницах Киева, а также в отдельных больницах Черновцов, Запорожья, Львова, Ровного, Винницы, Днепра, Тернополя, Житомира. Если экспресс-тест подтвердит наличие вируса в организме , вам проведут ПЦР-исследование (берут мазок и его отправляют в лабораторию). Результат становится известным на следующий день.

, вам проведут ПЦР-исследование (берут мазок и его отправляют в лабораторию). Результат становится известным на следующий день. Если диагноз окончательно подтверждается — вас госпитализируют в инфекционную больницу

— вас госпитализируют в инфекционную больницу Важно запомнить, что лекарств и вакцины от COVID-19 не существует . Но большинство людей успешно выздоравливают, благодаря симптоматическому лечению и своевременному обращению к медикам.

. Но большинство людей успешно выздоравливают, благодаря симптоматическому лечению и своевременному обращению к медикам. Также, не стоит забывать, что большинство случаев коронавируса протекают в легкой форме.

Мойте и дезинфицируйте руки, не трогайте грязными руками лицо (особенно глаза/нос/рот), держите дистанцию с людьми, пользуйтесь защитной маской, придерживайтесь карантина и без особой надобности не выходите из дома. Не паникуйте и будьте здоровы.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине первый пациент вылечился от коронавируса.