Представитель ВОЗ в интервью изданию «РБК-Украина» отметил, что российское вторжение влияет на доступ украинцев к лечению, диагностике и медицинской поддержке, информирует «НБН».

Хабихт уточнил, что в основном на востоке и юге страны у граждан возникают проблемы с доступом к помощи врачей. На Харьковщине, Донетчине и Херсощине много медучреждений, которые повреждены или не могут оказывать услуги.

Он напомнил, что в первые месяцы полномасштабной войны фактически треть жителей Украины испытывала проблемы с доступом к лекарственным препаратам.

Представитель ВОЗ добавил, что сейчас система здравоохранения работает, она научилась быстро реагировать вызовы во время войны. В областях, где есть наибольшая потребность в предоставлении медицинской помощи, действуют гуманитарные организации. Кроме того, по инициативе Министерства здравоохранения в стране функционируют мобильные аптеки.

Напомним, советник мариупольского мэра Петр Андрющенко сообщил, как в городе вырос уровень смертности с начала полномасштабной войны.