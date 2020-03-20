Дещица: Все пять поездов 20 марта из Польши переполнены

Все поезда, которые уже уехали, или выезд которых планируется в ближайшее время из Перемышля в Украину, переполнены.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Не знаю, как будет завтра, но сегодня все пять поездов, были заполнены полностью", — заявил Дещица, который также находится в Перемышле, координируя эвакуацию украинцев, которые не смогли выехать из Польши из-за введенных карантинных мер.

Он сообщил, что первым ночным поездом "Укрзализныци" в 02:30 (по местному времени) из Перемышля в Украину отправилось 740 человек, которые ранее прибыли из Чехии польским поездом PKP Intercity. Кроме того, в этот поезд в Перемышле удалось подсадить еще 20 человек, которые ранее не имели на него выкупленных билетов. На другие четыре поезда "Укрзализныци" (5:30, 10:30, 13:10 и 15:30) из Перемышля также были проданы все билеты.

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Посол обратил внимание, что поездом в 13:10 в Украину уехали также 17 украинских воинов (трое из них на инвалидных колясках), которые проходили реабилитацию в центре "Добрый брат" в Польше. В Перемышль они достались при содействии руководства этого центра и польских врачей.

По словам Дещицы, железнодорожный вокзал в Перемышле ночью оставался открытым, поэтому украинцы имели возможность находиться в тепле, воспользоваться туалетом, помыть и продезинфицировать руки. Также им раздавали питьевую воду и выпечку.

Доля отметил, что передвижение украинцев в Перемышле не ограничивается вокзалом. А местные власти в Перемышле и органы правопорядка способствуют украинцам, которые ожидают выезд в Украину.

Как сообщило посольство Украины в РП, учитывая многочисленные обращения граждан Украины, "Укрзализныця" поддержала предложение посольства и запускает 21 марта из Перемышля еще два поезда — в 13:10 и 15:50. Продажа билетов ведется на сайте http://booking.uz.gov.ua.

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Как известно, в связи с пандемией коронавируса с 15 марта Польша закрыла свои границы для въезда иностранцев и отменила железнодорожные, авиационные и автобусные международные сообщения. С 16 марта границы для въезда иностранцев закрыла также Украина.

По данным Минздрава Украины, в мире по состоянию на утро 20 марта зарегистрировано 244 523 случая Covid-19, из них 10 030 закончились смертью, в то же время 86031 человек выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru