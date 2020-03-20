<img class="aligncenter" title="Криклий говорит, что некоторые службы такси будут развозить врачей на работу бесплатно » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/3ea4929dfcc0b0bef63752cce73ce3b8.jpg» alt=»Криклий говорит, что некоторые службы такси будут развозить врачей на работу бесплатно» width=»100%» />

В ближайшее время ряд служб такси будут развозить врачей на работу бесплатно.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сказал в вечернем эфире телеканала 1+1 в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы об этом проинформируем общество, медицинских работников будут бесплатно развозить службы такси, будут доставлять в больницы", — сказал Криклий.

Ранее чиновник отмечал, что власть должна рассмотреть вопрос размещения медработников вблизи места работы. По его убеждению, местные органы власти обязаны организовать перевозку работников к важным инфраструктурным объектам, в частности больницам и госпиталям.

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Как сообщал Укринформ, по результатам совещания в СНБО было направлено письмо всем областным государственным администрациям по рассмотрению вопросов размещения медицинских работников в гостиницах, хостелах и тому подобное, их транспортировку на рабочие места и обеспечение членов их семей необходимой помощью.

В Украине с 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавірусної инфекции Covid-19. В рамках этих мероприятий, в частности, закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков, остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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Кроме того, запрещен въезд в Украину иностранцев и закрыто международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 час. 00 мин. 16 марта и введен до 3 апреля 2020 года. С 17 марта до 3 апреля 2020 года закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

По материалам: ukrinform.ru