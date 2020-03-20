С сегодняшнего дня полиция будет жестче проверять количество пассажиров в транспорте

Полиция призывает перевозчиков инструктировать водителей, чтобы водители контролировали количество пассажиров в маршрутках.

Об этом в эфире телеканала Zik сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает корреспондент Укринформа.

"С сегодняшнего дня будут меры полиции более жесткими. Мы обращаемся в первую очередь к перевозчикам, чтобы они инструктировали водителей, чтобы водители, в первую очередь, контролировали количество людей в маршрутках", — сказал Геращенко.

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Он отметил что нужно, чтобы граждане понимали: «если вы толкаетесь в переполненный автобус, и там есть хоть один больной коронавирусом – вы получите этот коронавирус, придете домой, где есть бабушка, которой 80 лет и которая с огромной вероятностью может умереть».

«Поэтому думайте о себе и о ваших родных, в первую очередь», — призвал Геращенко.

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Напомним: по состоянию на начало 20 марта в Украине зафиксированы 26 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Минздрав также сообщил о третьей смерти в Украине от коронавируса. В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru