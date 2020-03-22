Глава УГКЦ призывает ввести «политический карантин» в Украине
Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав обратился к украинским властям с призывом не принимать тех решений, которые требуют всенародного обсуждения и публичной дискуссии.
Об этом сообщает Информационный ресурс УГКЦ.
«Обращаюсь к нашей власти разных уровней. У вас сегодня трудное время. Вы должны принимать непростые, порой непопулярные решения, создаете кризисные штабы, чтобы быстро реагировать на новые вызовы, знайте, что ваша Церковь вместе с вами. Но в то же время призываю вас, объявите политический карантин в Украине», — сказал Предстоятель УГКЦ во время Литургии в Патриаршем соборе Воскресения Христова.
Он призвал перед лицом смертельной опасности оставить все, что нас разъединяет. «Объединимся в служении нашим людям», — подчеркнул глава церкви.
Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, в том числе 3 летальных, 8 человек выздоровели.
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В мире на утро 22 марта зарегистрировано 307 280 случаев заболевания Covid-19, в частности 13 049 летальных, а 92 376 человек выздоровели; за пределами Китая зафиксировано 225 932 случая.
По материалам: ukrinform.ru