Из Стамбула в Киев вылетели еще более 200 украинцев

Из аэропорта Стамбула в Киев вылетели 217 украинцев, более 30 из них прибыли в Турцию из других стран.

Об этом в Twitter написал генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

«Сегодня ночью рейсом SkyUp из Стамбула улетают 217 граждан Украины. Более 30 граждан прибыли сегодня транзитом в Стамбул из разных стран. Мы работаем над как можно более быстрым возвращением всех домой», — говорится в сообщении.

Сегодня ночью ✈️ рейсом SkyUp из Стамбула улетают 217 граждан Украины. Более 30 граждан прибыли сегодня транзитом в Стамбул из разных стран 🌏

Мы работаем над щонайшвидшим возвращением всех домой.

Берегите себя! pic.twitter.com/cLMCbgg9Ch

— Oleksandr Гаман (@GamanOleksandr) March 21, 2020

Самолет вылетел в 00.15 по местному времени (23.15 по Киеву).

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«Призываем украинцев воспользоваться возможностью вылететь в Украину как можно скорее, особенно тех, кто находится в самых отдаленных точках мира. Лучший способ — долететь самостоятельно до любого города, откуда авиакомпании SkyUp и МАУ осуществляют рейсы для возвращения украинцев домой. Расписание рейсов можно найти на сайтах соответствующих авиакомпаний», — обратилось к гражданам Посольство Украины в Турции.

Как сообщалось, ранее из Стамбула вылетели два самолета с 291 украинцем на борту — в Киев и Одессу. Еще 38 граждан Украины отправились паромом из Карасу в Черноморск.

По материалам: ukrinform.ru