В Черноморск прибыл паром из Турции, на борту — 38 украинцев

В Черноморск прибыло грузопассажирское судно «Вильнюс», на борту которого на Родину вернулись 38 украинцев.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Прибыли в порт ориентировочно в 18.00. После того, как пришвартовались, нас на борту судна опросили врачи, измерили температуру. Всем рекомендовали в течение 14 дней быть на карантине. Также мы оставили свои контактные данные", — рассказал Укринформу один из пассажиров парома.

Разрешение сойти с парома на берег пассажиры получили в 20.30.

Судно вчера ориентировочно в 17.00 по местному времени (16.00 по Киевскому времени) отправилось из порта Карасу, что на побережье Черного моря, в северо-западной части, в провинции Сакарья, в украинский порт Черноморск.

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Следующий рейс парома из Карасу в Черноморск запланирован на 28 марта.

Как сообщалось, сегодня ночью из аэропорта Стамбула в Киев вылетели 217 украинцев, более 30 из них прибыли в Турцию из других стран.

Фото: Ольга Будник, Укринформ

По материалам: ukrinform.ru