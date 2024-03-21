О том, что армия Путина утратила не менее 1 500 в «живой силе», как убитыми, так и ранеными, благодаря результативному рейду добровольцев по вышеуказанным областям РФ, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера ЛСР Алексея Барановского, прозвучавшее на YouTube-канале «Ukrinform-TV».

По словам спикера «легионеров», за весь период проведения операций в приграничных регионах страны-агрессора, путинские войска не досчитаются:

убитыми — 651 человек;

ранеными — 980 человек;

взятыми в плен — 37 человек;

в уничтоженной технике — 121 единицу;

в поврежденной технике — 50 единиц.

Ранее наш новостной портал писал о том, что в ЦНС оценивали влияние рейдов «легионеров» на моральный дух российской армии.