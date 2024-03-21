Пресс-секретарь российского лидера заявил, что США и страны Европейского Союза якобы продолжают оказывать «беспрецедентное давление» на КНР, в частности в контексте взаимоотношений Китая с государством-террористом, сообщает «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

Представитель Кремля признал, что санкционное давление Запада создает определенные проблемы для Российской Федерации. При этом спикер Путина убежден, что они якобы не станут преградой для развития торгово-экономических отношений страны-агрессора и Китая.

Напомним, что главный европейский дипломат Жозеп Боррель предложил странам-членам организации направить доходы от российских замороженных активов на военную помощь армии Украины. Песков, комментируя такую инициативу, выдал угрозы в адрес Европейского Союза.