Alitalia открыла продажу билетов на спецрейс из Рима в Киев

Італійська авіакомпанія Alitalia відкрила продаж квитків на спеціальний рейс з Риму до Києва, який буде виконано 25 березня.

Об этом сообщает Посольство Украины в Италии в Facebook.

"Благодаря усилиям украинской и итальянской сторон авиакомпания Alitalia объявляет о начале продаж авиабилетов на специальный рейс Рим — Киев. Рейсы по маршруту Рим (Международный аэропорт им. Леонардо да Винчи (Фьюмичино)) — Киев (Международный аэропорт Борисполь) запланирован на 25 марта 2020 в 09:20 (прибытие в Киев в 13:10) ", — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что по условиям авиакомпании пассажиры обязаны иметь при себе и перед посадкой на борт надеть маску или респиратор.

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании.

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Как сообщалось, украинские аэропорты осуществляют рейсы для возвращения украинцев домой из-за границы, в основном такие полеты осуществляют авиакомпании МАУ и SkyUp, в том числе 20 и 21 марта МАУ выполнила 10 таких рейсов.

14 марта Кабинет министров Украины принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 ч. 00 мин. 16 марта 2020 года и введена до 3 апреля 2020 года. А с 17 марта 2020 года до 3 апреля 2020 года закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

С 18 марта в Украине приостановлено ​​все внутреннее пассажирское междугороднее сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное.

Украина возвращает украинцев из-за рубежа и после закрытия авиасообщения и границ. В частности, утром 23 марта Министерство иностранных дел сообщило, что более 60 тыс. сограждан удалось вернуть в Украину и еще более 27 тыс. ожидают возвращения.

По материалам: ukrinform.ru