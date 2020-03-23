Украина обеспечена тестами на коронавирус более чем на 10 дней — ОП

Украина имеет тестов для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) по выявлению коронавирусной инфекции более чем на 10 дней, на этой неделе состоится еще несколько поставок тестов и медицинских средств.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

"Украина обеспечена тестами для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) по выявлению коронавирусной инфекции более чем на 10 дней. На текущей неделе состоится еще несколько поставок в страну тестов и медицинских средств", — говорится в сообщении.

В ОП напомнили, что военный самолет Ил-76, который в ночь на понедельник вернулся из Китая, доставил в Украину первую партию медицинского груза, в частности два вида тестов: для ПЦР и для экспресс-диагностики.

"Первые 250 тысяч экспресс-тестов будут распределены следующим образом: около 100 тысяч отправят в критически важные подразделения и организации — прежде всего в действующие подразделения Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и полиции", — рассказали в ОП.

Остальное будет передано в больницы, которые определены как базовые для противоэпидемических мероприятий.

В ОП подчеркнули, что если экспресс-тест выявил у человека Covid-19, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР, которые являются одним из самых точных методов диагностики, поскольку дает возможность определить наличие инфекции даже при минимальном содержании ее штаммов в биологическом материале.

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Отмечается, что первая часть партии ПЦР-тестов уже к концу понедельника будет доставлена ​​в лаборатории всех областей Украины, согласно анализу их насущных потребностей. Этими тестами украинские лаборатории обеспечены более чем на 10 дней.

Также Ил-76 привез в Украину первые 80 тысяч респираторов и 10 тысяч комбинезонов защиты, которые уже направлены для врачей и медиков скорой помощи в различные регионы Украины.

Кроме того, в Китае были закуплены и доставлены в Украину аппараты искусственной вентиляции легких, которые, по данным ОП, будут переданы в медучреждения, где есть необходимость в этом оборудовании.

Также в первой партии медгруза, как рассказали в ОП, прибыло 500 тысяч трехслойных масок для нужд военнослужащих, полицейских, работников Госпогранслужбы и других служб, имеющих непосредственный контакт с населением.

В ОП добавили, что на этой неделе ожидаются очередные поставки тест-систем и других медицинских средств из-за рубежа, а также запланирована закупка отечественных тестов.

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Кроме того, по поручению Офиса Президента значительные партии медицинского груза постоянно доставляют в Украину спецбортами, которые эвакуируют на родину украинских граждан с точек-хабов, определенных Министерством инфраструктуры.

По последним данным, общее количество лиц, больных Covid-19, в мире составляет 351 654, из них 100 600 человек выздоровели, а 15361 человек умер.

В Украине зафиксированы 73 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

По материалам: ukrinform.ru