Во вторник, 2 апреля, в «Атеш» сообщили, что их агенты постоянно отслеживают ситуацию в районе Крымского моста. После эффективных ударов Сил обороны по судам Черноморского флота замечено сокращение движения боевых кораблей ВС РФ, информирует «НБН».

Партизаны рассказали, что «освободители» пошли на хитрость для транспортировки военных грузов – используют для этой цели гражданские корабли.

Также агенты военного движения заявили, что в район Керчи россияне перебросили средства противовоздушной обороны для защиты Крымского моста от возможных ударов ВСУ. В частности, партизаны обнаружили ЗРК С-300 «Фаворит» и ЗРПК «Панцирь-С1».

В «Атеш» отметили, что действия захватчиков по укреплению защиты Керченского моста от воздушных атак Сил обороны свидетельствует о том, что для этой цели они готовы ослабить защиту городов страны-агрессора.

Ранее партизаны выяснили, почему оккупанты увеличивают количество систем противовоздушной обороны в Севастополе.