Генерал сообщил, что по оценке украинской военной разведки у страны-агрессора остается около 950 высокоточных ракет с дальностью более 350 км.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

По словам заместителя Буданова, российские захватчики стараются держать запас ракет на уровне как минимум 900 единиц. Когда врагу удается накопить больше такого оружия – начинаются массированные обстрелы Украины. Когда количество ракет подходит к 900 единицам – ВС РФ берут паузу в масштабных атаках.

Представитель ГУР МОУ добавил, что в апреле россияне намерены изготовить около 40 крылатых ракет Х-101. Путинские оккупационные силы осуществят еще две-три масштабных атаки на нашу страну и сделает перерыв для накопления такого оружия и дронов-камикадзе «Шахед». При этом локальное нанесение ударов ВС РФ продолжится.

Ранее в ОК «Юг» объяснили, почему путинские войска реже используют крылатые ракеты «Калибр» для обстрелов Украины.