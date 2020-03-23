Зеленский назначил стипендии детям погибших журналистов Веремия и Лабуткина

Президент Владимир Зеленский назначил стипендии детям журналистов Вячеслава Веремия и Дмитрия Лабуткина, погибших в связи с исполнением профессиональных обязанностей.

Соответствующий указ №101/2020 опубликован на сайте главы государства.

"Назначить стипендии Президента Украины детям журналистов, погибших в связи с исполнением профессиональных обязанностей", — отмечается в документе.

Президент, в частности, назначил стипендии Максиму Веремию, 2009 года рождения, сыну журналиста Вячеслава Веремия. Также стипендия назначена Кире Лабуткиной, 2010 года рождения, дочери журналиста Дмитрия Лабуткина.

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Вячеслав Веремий — корреспондент газеты "Вести", был убит в центре Киева в ночь на 19 февраля 2014 года "титушками". Дмитрий Лабуткин — украинский военный корреспондент, погиб 16 февраля 2015 года во время боев за Дебальцево.

Фото: president.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru