АТБ вводит отдельный час для пожилых людей

Компания АТБ-маркет начиная с 24 марта 2020 года вводит с 09.00 до 10.00 час обслуживания исключительно для покупателей уязвимых категорий населения — пенсионеров, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями и ветеранов.

Об этом сообщает пресс-служба АТБ-маркет в Facebook.

«Уважаемые покупатели! Сообщаем, что с 24.03.20 р. ежедневно с 09:00 по 10:00 утра, для обеспечения дополнительной защиты пенсионеров, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями и ветеранов, сеть АТБ обслуживает только эту категорию населения», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 13.00 24 марта зафиксировано 97 случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

По материалам: ukrinform.ru