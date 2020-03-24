Как украинцы оценивают карантинные меры

В Украине треть населения считает, что меры по обеспечению карантина вполне адекватные.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии "Как украинцы соблюдают условия карантина".

В частности, на вопрос: «Как вы считаете, меры по обеспечению карантина в Украине должны быть более жесткими, чем сейчас, менее жесткими или принятые меры вполне адекватны?» относительное большинство (40%) ответили, что меры должны быть более жесткими. Треть (33%) считают, что меры вполне адекватные и 22% считают, что меры должны быть менее жесткими, что введено слишком много ненужных ограничений. "То есть 75% опрошенных поддерживают введенные меры или считают, что они должны быть еще более жесткими", — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно результатам исследования, почти 88% населения беспокоит распространение коронавируса в Украине, из них 35% очень сильно беспокоит. Те, кого распространения вируса не беспокоит, составляют лишь 6%.

Рекомендации "выходить из дома только в случае крайней необходимости" никогда не придерживаются или редко придерживаются 15% опрошенных украинцев (всегда соблюдают — 39%). Не надевают маску в общественных местах 47% (из них 23% из-за нехватки масок, а 14% считают ненужным), всегда одевают — 23%.

Рекомендацию не пользоваться общественным транспортом не выполняют 20% украинцев, рекомендации дезинфицировать мобильный и другие вещи, вернувшись домой, не выполняют или редко выполняют 37% (всегда выполняют 31%).

Совет «касаться кнопок лифта и ручек дверей в перчатках или салфеткой» не выполняют или редко выполняют 54% (всегда выполняют 21%). Часто и тщательно моют руки почти все, редко выполняют это лишь 3%, выполняют 97%, из них 73% — всегда.

Не избегают или редко избегают контакта с другими людьми — 20% опрошенных (всегда избегают — 26%).

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Киевский международный институт социологии (КМИС) с 21 по 24 марта 2020 года провел опрос на онлайн-панели Inpoll (https://inpoll.org/). Всего были опрошены 402 респондента, проживающих во всех регионах Украины (на подконтрольных территориях) по квотной выборке, репрезентативной для городского населения Украины в возрасте от 18 лет, которые пользуются Интернетом (около 80% городского населения).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 5%.

По материалам: ukrinform.ru