Коронавирус начал распространяться внутри страны — Ляшко

Поставка тестов позволят расширить тестирование, впрочем рост заболеваемости произойдет и дальше, потому что вирус начал распространяться внутри страны.

Об этом в эфире программы “Свобода слова” сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

“Количество тестов, которая поступило, увеличит количество точек, где предоставят тестирования, и с каждой следующей партией эти точки (их количество — ред.) будут увеличиваться, это будет нам позволять оперативнее, за счет именно мест доставки образцов, проводить исследования”, — сказал Ляшко.

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Также, по его словам, дооснастили национальную референс-лабораторию.

“Сегодня она увеличила мощность в несколько десятков раз, раньше она могла проводить 200 исследований в сутки, сейчас она может производить 1200 исследований в сутки”, — сказал Ляшко.

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В то же время главный санврач отметил, что количество больных увеличится не через расширения диагностики, а вследствие того, что появилась внутрішньокраїнна передача вируса. По примеру других стран, Минздрав ожидает всплеска заболеваемости.

По материалам: ukrinform.ru