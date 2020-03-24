За две последние недели всплеска преступности в Украине не произошло — МВД

В Украине за последние две недели не наблюдается особого всплеска преступности, но ситуация в дальнейшем будет зависеть от многих факторов, в том числе и от того, будет ли продлен карантин.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил во время онлайн-трансляции программы «Свобода слова», сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы отслеживаем последние две недели ситуацию с уровнем преступности. Могу сказать, что особого всплеска преступности, или роста преступности, за эти две недели, нет, но очевидно, история показывает, что когда у населения снижаются экономические возможности, то всегда в таких случаях преступность растет. Но мы к этому готовы, и дадим достойный отпор", — сказал Геращенко.

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По его словам, сейчас «статистика равная».

"Но это зависит от многих факторов: как долго будет продолжаться карантин, насколько серьезен будет ущерб экономике, то у нас будет happy end через две недели, то карантин продолжится", — уточнил Геращенко.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 23 марта в Украине лабораторно подтвердили 73 случая заболевания, три из них летальные, один человек выздоровел.

По материалам: ukrinform.ru