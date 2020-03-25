Дело Гандзюк: суд рассмотрит продление ареста Левину

Суд в ближайшее время рассмотрит ходатайство о продлении срока содержания под стражей одному из подозреваемых по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк — Алексею Левину, которого недавно экстрадировали из Болгарии в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя, согласованное с прокурором, о продлении срока содержания под стражей одному из подозреваемых (которого недавно экстрадировали из Республики Болгария) в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк", — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора напомнили, что Печерский райсуд Киева 25 марта продлил срок предварительного расследования в производстве относительно нападения на Екатерину Гандзюк до 29 июля.

"Принимаются меры относительно скорейшего направления в суд обвинительного акта в отношении заказчиков и организаторов нападения на Екатерину Гандзюк. Досудебное расследование по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины продолжается", — заверили в Офисе генпрокурора.

Как сообщалось, 17 марта Печерский райсуд арестовал Левина без права внесения залога до 2 апреля, когда в этом деле завершались сроки следствия.

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В январе Левин был задержан на территории Болгарии. Личность его установили по отпечаткам пальцев, поскольку он изменил внешность.

16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину.

Подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк покинул Украину в августе 2018 года, его объявили в международный розыск.

По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, связывающей исполнителей ("группу Торбина") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, места проживания Гандзюк.

Активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, но тот вышел под залог в 2 млн 497 тыс. 300 гривень. 25 апреля стало известно, что Мангерк изменили подозрение — на "заказ нанесения телесных повреждений".

6 июня 2019 года 5 непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

Заказчики убийства и посредники до сих пор не осуждены и не наказаны.

По материалам: ukrinform.ru