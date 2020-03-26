Скоро начнутся уличные бои за аспирин – блогер сообщил о ситуации с медикаментами в ОРДЛО

Блогер из Донецка, который пишет под ником «Фашик Донецкий» сообщил о том, что в аптеках ОРДЛО возник дефицит медикаментов.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на страничку в социальной сети блогера, передает НБН.

По информации блогера, в ОРДЛО возникла серьезная проблема с медикаментами. Наиболее остро стоит вопрос с перевязочными материалами, а также с антисептиками, недорогими лекарствами, такими, как аспирин и парацетамол. По словам блогера, в аптеках ОРДЛО практически невозможно достать какой-либо противовирусный препарат.

Кроме того, блогер сообщает, что цены на перевязочные материалы и антисептики в «республике» слишком завышены. По его словам, жители оккупированных территорий не могут себе позволить покупать медикаменты по завышенным ценам.

«У большинства населения зарплата 6 – 10 тыс. рублей, чтобы сходить в аптеку, нужно потратить на лекарства 3-4 тыс. рублей. Конечно, что это может позволить далеко не каждый, ведь это удар по бюджету», — пишет блогер.

Блогер прогнозирует, что в ближайшем времени ситуация с медикаментами в ОРДЛО не изменится. Ведь медикаменты в ОРДЛО привозят из России. По информации блогера, аптечные бизнесы «республики» должны сами решать вопросы с таможней РФ.

«Если ситуация останется прежней, то возможно, скоро мы увидим уличные бои за аспирин», — пишет блогер.

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