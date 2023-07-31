В комментарии для программы «Донбасс Реалии» представитель военной разведки сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ принудительно забрала в оккупационные войска от 55 до 60 тысяч мужчин из временно захваченных регионов нашей страны, информирует «НБН».

По словам Черняка, оккупанты просто вылавливали людей на улицах, забирали с предприятий, учебных заведений, переодевали и отправляли сразу на фронт. Мобилизованным обещали, что они будут на второй или третьей линии фронта, но нарушали слово, бросая их на передовую.

Представитель ГУР МОУ добавил, что страна-агрессор не считает жителей Донетчины и Луганщины людьми, поэтому для принудительно мобилизованных есть лишь одна реальная возможность выжить — сдаться в плен, как только представится возможность.

Напомним, что в Мариуполе в результате тотальной безработицы появился «рынок рабов».