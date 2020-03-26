Мы выбрали путь на интеграцию с РФ – главарь «ЛНР» Пасечник рассказал, какое решение приняла «республика» касаемо украинского языка

Главарь, так называемой «ЛНР» Леонид Пасечник, предложил депутатам «комитета народного совета ЛНР» лишить украинский язык статуса государственного на территории временно оккупированной Луганской области. Пасечник заявил, что разработал соответствующий «законопроект». «Народные депутаты» не замедлили с решением и после рассмотрения «законопроекта», проголосовали «за». Теперь «ЛНР», вслед за «ДНР» сделала русский язык единственным «государственным» в «республике».

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети главаря непризнанной республики, передает НБН.

Главарь, так называемой «ЛНР» Леонид Пасечник сообщил, что «депутаты республики» рассмотрели его «законопроект» и проголосовали за то, чтобы лишить украинский язык статуса государственного на территории временно оккупированной Луганской области.

«В 2014 году мы выбрали путь на интеграцию с РФ. Данным решением мы лишь подтвердили выбранный нами путь», — заявил главарь непризнанной республики.

По словам Пасечника, после принятия данного «законопроекта», никто не будет ущемлять права тех, жителей «республики», которые используют в общении другие языки.

Стоить отметить, что ранее подобное решение было принято в так называемой «ДНР». Инициатором изменений в «Конституцию» «республики» выступил главарь «ДНР» Денис Пушилин.

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