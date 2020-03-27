Эвакуация украинцев: из Тель-Авива на 29 марта назначили рейс

Авиакомпания Israir Airlines 29 марта совершит чартерный рейс 6Н 853 по маршруту Тель-Авив–Киев (Борисполь).

Об этом информирует Посольство Украины в Израиле в Facebook.

"29.03.2020 года в 16:00 авиакомпания Israir Airlines осуществляет чартерный рейс 6Н 853 по маршруту Тель-Авив–Киев (Борисполь). В международный аэропорт имени Бен-Гуриона необходимо прибыть за 4 часа", — говорится в сообщении.

В Посольстве Украины в Израиле сообщили, что билеты на рейс можно приобрести на месте в аэропорту. Ориентировочная стоимость билета — 350 долларов.

"Посольство Украины в Государстве Израиле рекомендует воспользоваться данной возможностью, учитывая то, что в ближайшее время правительствами могут быть введены более строгие карантинные меры, полностью сделает невозможным осуществление любых пассажирских рейсов на неопределенный срок", — уточняется в сообщении.

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Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине введен карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

Также закрыты границы для пассажирского авто — и авиасообщения.

Как сообщалось, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья и областных лабораторных центров в общей сложности подтверждено 196 случаев Covid-19. Зафиксировано 5 летальных исходов. Один человек выздоровел — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

25 марта правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продолжило карантин до 24 апреля.

По материалам: ukrinform.ru