Фонд Порошенко отправил 3 000 продуктовых наборов

Активисты партии "Европейская солидарность" отправили 3000 продуктовых наборов от Фонда Порошенко нуждающимся людям, которые обратились за помощью.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Сегодня наш офис превратился в настоящий волонтерский хаб. Спасибо Марине и активистам Европейской Солидарности, которые отправили 3000 продуктовых наборов от Фонда Порошенко для людей, которые обратились за помощью на нашу онлайн-платформу Солидарность — доброта объединяет. Пакеты получат пенсионеры, многодетные семьи и люди с инвалидностью, ведь именно они находятся в группе риска", — говорится в посте.

Отмечается, что сейчас, когда "пандемия коронавируса охватила весь мир, очень важно объединиться и помогать друг другу. Каждый наш фонд отправляет реанимационное оборудование по всей Украине и обеспечивает больницы аппаратами искусственной вентиляции легких".

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"Всех, кто еще не зарегистрировался на сайте https://v2020.org.ua/, призываю заходить и становиться волонтером, благодетелем, или оставлять свои контакты, если вы нуждаетесь в помощи. Уверен, вместе мы сохраним жизни и здоровье людей и победим пандемию!", — написал Порошенко.

Фонд Порошенко отправил 3000 продуктовых наборов

Как сообщал Укринформ, Фонд экс-президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко передал партию реанимационного медицинского оборудования во Львовский областной госпиталь.

На днях Киевская городская клиническая больница скорой помощи получила 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были восстановлены за счет Фонда Порошенко. Партию оборудования от Фонда Порошенко получила также Городская клиническая больница № 21 в Днипре.

По последним данным, в мире заражено коронавирусом 559351 человек, из них 128781 выздоровели и 25360 умерли.

В Украине подтверждены 218 случаев Covid-19, из них 5 — летальные, 5 человек выздоровели.

Фото: Петр Порошенко, ФБ

По материалам: ukrinform.ru