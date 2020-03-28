Минздрав: За минувшие сутки — три летальных случая от Covid-19

За прошедшие сутки в Украине зафиксированы три летальных случая от коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко 28 марта во время онлайн-брифинга о ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент Укринформа.

"За прошедшие сутки зарегистрированы три летальных случая от коронавирусной болезни. Один в Ривненской области, один в Сумской и один в Ивано-Франковской области, но это случай, который произошел ранее, а вчера попал в официальную статистику", — сказал Ляшко.

Он добавил, что коронавирус у пациента из Ивано-Франковской области был подтвержден вчера национальной референслабораторией.

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Ляшко также напомнил, что в Украине зафиксировано всего 5 случаев выздоровления от коронавирусной болезни.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).

По материалам: ukrinform.ru