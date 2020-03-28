С 28 марта выехать за границу можно будет только через автомобильные пункты пропуска — МИД

В случае насущной необходимости в выезде за границу с 28 марта это можно будет сделать через пункты пропуска для автомобильного сообщения.

Об этом сообщает МИД Украины.

"В случае насущной необходимости в выезде за границу это можно сделать через имеющиеся пункты пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения. Для получения информации о режиме работы таких пунктов пропуска необходимо заранее обратиться в Государственную пограничную службу Украины", — говорится в сообщении.

В то же время МИД Украины настойчиво рекомендует украинцам воздержаться от любых поездок за границу в связи с пандемией коронавируса.

В МИДе напомнили, что решением правительства отправление всех пассажирских рейсов с Украины с туристической целью запрещено с 24 марта.

Отмечается, что в настоящее время ряд стран на национальном уровне ввел комплекс строгих ограничительных (карантинных) мер, направленных на локализацию вируса (Италия, Франция, Германия, Израиль, США и др.), которые продлятся до полной стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации.

В то же время в МИДе добавили, что украинцы смогут вернуться в Украину на автомобиле и после 27 марта.

Как сообщалось, Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина с 28 марта должна приостановить пассажирское движение через границу в обе стороны.

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14 марта Кабинет министров принял решение о временном запрещении въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 ч. 00 мин. 16 марта и введен до 3 апреля. А с 17 марта закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

С 18 марта в Украине приостановлено ​​все внутреннее пассажирское междугороднее сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное.

25 марта правительство ввело на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля.

По материалам: ukrinform.ru