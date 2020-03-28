Зеленский отметил наградами деятелей театра
Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами Украины деятелей театрального искусства.
Соответствующий указ от 27 марта опубликован на сайте главы государства.
В частности, Президент наградил орденом княгини Ольги III степени Оксану Когут — директора коммерческого театрально-зрелищного учреждения культуры «Киевский национальный академический театр оперетты».
Также Президент постановил присвоить почетное звание «Народный артист Украины»:
— Бутковской Валентине — артистке-вокалистке театрально-зрелищного учреждения культуры «Киевский национальный академический театр оперетты»;
— Ене Александре — артистке государственного предприятия «Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинский», г. Киев;
— Мочураду Богдану — главному дирижеру государственного предприятия «Национальный академический украинский драматический театр имени Марии Заньковецкой», г.Львов;
— Шишпор Кристине — артистке балета, г.Киев.
Кроме того, звание «Заслуженный артист Украины» присвоено:
— Барне Анатолию — артисту драмы, заместителю директора коммунального учреждения «Закарпатский областной театр драмы и комедии» Закарпатского областного совета;
— Власовой Олесе — артистке театрально-зрелищного учреждения культуры «Киевский академический театр на Печерске»;
— Горняк Татьяне — артистке драмы Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко;
— Гульченко Валентине — артистке — ведущему мастеру сцены коммунального учреждения «Одесский театр юного зрителя Юрия Олеши»;
— Гуриненко Геннадию — артисту-кукловоду — ведущему мастеру сцены Харьковского государственного академического театра кукол имени Афанасьева;
— Завгородней Виктории — артистке — ведущему мастеру сцены театрально-зрелищного учреждения культуры «Киевский муниципальный академический театр кукол на левом берегу Днепра»;
— Иванченко Дмитрию — солисту оперы — ведущему мастеру сцены государственной предприятия «Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Т.Г.Шевченко», г. Киев;
— Максимюку Максиму — артисту драмы театрально-зрелищного учреждения культуры «Театр на Подоле»;
— Мацаку Анатолию — актеру коммунального учреждения «Закарпатский академический областной украинский музыкально-драматический театр имени братьев Юрия-Августина и Евгения Шерегия» Закарпатского областного совета;
— Смирновой Любови — артистке коммунального учреждения Львовского областного совета «Львовский академический областной музыкально-драматический театр имени Юрия Дрогобыча»;
— Шошину Артему — артисту — ведущему мастеру сцены театрально-зрелищного учреждения культуры «Академический театр «Киев модерн-балет»;
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Звание «Заслуженный деятель искусств Украины» присвоено директору — художественному руководителю коммунального учреждения «Житомирский академический областной театр кукол» Житомирского областного совета Мисечко Сергею и главному дирижеру Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко Ткачуку Богдану.
Как сообщалось, ежегодно 27 марта отмечается Всемирный день театра.
По материалам: ukrinform.ru