Зеленский отметил наградами деятелей театра

Общество
Таисия Слепцова0
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Зеленский отметил наградами деятелей театра

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами Украины деятелей театрального искусства.

Соответствующий указ от 27 марта опубликован на сайте главы государства.

В частности, Президент наградил орденом княгини Ольги III степени Оксану Когут — директора коммерческого театрально-зрелищного учреждения культуры «Киевский национальный академический театр оперетты».

Также Президент постановил присвоить почетное звание «Народный артист Украины»:

— Бутковской Валентине — артистке-вокалистке театрально-зрелищного учреждения культуры «Киевский национальный академический театр оперетты»;

— Ене Александре — артистке государственного предприятия «Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинский», г. Киев;

— Мочураду Богдану — главному дирижеру государственного предприятия «Национальный академический украинский драматический театр имени Марии Заньковецкой», г.Львов;

— Шишпор Кристине — артистке балета, г.Киев.

Кроме того, звание «Заслуженный артист Украины» присвоено:

— Барне Анатолию — артисту драмы, заместителю директора коммунального учреждения «Закарпатский областной театр драмы и комедии» Закарпатского областного совета;

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— Власовой Олесе — артистке театрально-зрелищного учреждения культуры «Киевский академический театр на Печерске»;

— Горняк Татьяне — артистке драмы Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко;

— Гульченко Валентине — артистке — ведущему мастеру сцены коммунального учреждения «Одесский театр юного зрителя Юрия Олеши»;

— Гуриненко Геннадию — артисту-кукловоду — ведущему мастеру сцены Харьковского государственного академического театра кукол имени Афанасьева;

— Завгородней Виктории — артистке — ведущему мастеру сцены театрально-зрелищного учреждения культуры «Киевский муниципальный академический театр кукол на левом берегу Днепра»;

— Иванченко Дмитрию — солисту оперы — ведущему мастеру сцены государственной предприятия «Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Т.Г.Шевченко», г. Киев;

— Максимюку Максиму — артисту драмы театрально-зрелищного учреждения культуры «Театр на Подоле»;

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— Мацаку Анатолию — актеру коммунального учреждения «Закарпатский академический областной украинский музыкально-драматический театр имени братьев Юрия-Августина и Евгения Шерегия» Закарпатского областного совета;

— Смирновой Любови — артистке коммунального учреждения Львовского областного совета «Львовский академический областной музыкально-драматический театр имени Юрия Дрогобыча»;

— Шошину Артему — артисту — ведущему мастеру сцены театрально-зрелищного учреждения культуры «Академический театр «Киев модерн-балет»;

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Звание «Заслуженный деятель искусств Украины» присвоено директору — художественному руководителю коммунального учреждения «Житомирский академический областной театр кукол» Житомирского областного совета Мисечко Сергею и главному дирижеру Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко Ткачуку Богдану.

Как сообщалось, ежегодно 27 марта отмечается Всемирный день театра.

По материалам: ukrinform.ru


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